Jongen (3) raakt gewond bij aanrijding in Waspik, slachtofferhulp voor spelende kinderen in de straat

UPDATE Binnen­brand bij Baanbre­kers in Waalwijk snel onder controle: ‘iedereen is weer aan het werk’

30 maart WAALWIJK - Bij Baanbrekers, de sociale dienst en werkvoorziening in Waalwijk, is dinsdagochtend rond 08.00 uur brand ontstaan in het ketelhuis. De brandweer had de brand snel onder controle.