Jonge zwaan landt op snelweg bij Waalwijk en blijft rustig zitten

Ideeën én koper gezocht voor Theresia­kerk Waspik

19 oktober WASPIK - De Theresiakerk en het Carmelietenklooster in Waspik staan weer in de verkoop. Het bestuur van parochie St. Jan de Doper heeft Reliplan ingeschakeld om een zogeheten marktconsultatie te doen, om zo ideeën te verzamelen voor de toekomstige invulling van kerk en klooster. In principe is daarbij alles mogelijk, zolang de toekomstige bestemming ‘passend’ en ‘met respect’ voor de gebouwen is.