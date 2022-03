Jonge dronken scooterrijders door agenten van Halve Zolenpad in Waalwijk geplukt

Lokaal Belang is met afstand de grootste in Waalwijk; ‘Dit is bizar, 11 zetels is ongekend’

WAALWIJK - Lokaal Belang is met elf zetels opnieuw verreweg de grootste partij in Waalwijk. Dat zijn zelfs twee zetels meer dan vier jaar geleden. Bij bijna alle andere partijen overheerste de teleurstelling. Zo leverden bijvoorbeeld VVD, GroenLinksaf, CDA en D66 een zetel in.

17 maart