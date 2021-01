Jeannette Smelt voltooit ThuisTriatlon: ‘Doodmoe, maar voldaan’

DRUNEN - Moe, maar zeer voldaan. Dat gevoel had Jeanette Smelt (36) toen ze zaterdag de ThuisTriatlon, een initiatief van de Maarten van der Weijden Foundation, na 3,8 kilometer zwemmen en ruim 222 kilometer fietsen had voltooid.

Een klassieke triatlon was het in vele opzichten zeker niet voor de Drunense, die in Roermond samen met haar triatlontrainer Robin Smeets deze monstertocht om de Maarten van der Weijden Foundation te spekken met donaties voor kankeronderzoek aanging. ,,Voor het eerste onderdeel zijn we vrijdagavond uitgeweken naar een zwembad in België. Dat ging zó goed, het leverde me een pr op.”

Quote Je fietste virtueel tegen topatleten Jeanette Smelt

Zaterdagmorgen om kwart voor negen stapten ze in de huiskamer van Smeets, die in Roermond woont, op de fiets. Dodelijk saai zou je denken: je komt geen meter vooruit. ,,Toch was er wel degelijk een uitdaging”, zegt Smelt, die dit jaar zich op het EK in Frankfurt hoopt te kwalificeren voor de Iron Man in Hawaï. ,,Je fietste virtueel tegen topatleten. Het was een kick dat ik lange tijd bij kon blijven, reed ik zo’n veertig per uur. Alleen de laatste vijftig kilometer waren heel lastig.”

42 kilometer mountainbiken

Daarna zou Smelt de triatlon moeten voltooien met een marathon. Dat is niet gebeurd, ze koos voor 42 kilometer mountainbiken. ,,Ik ben bezig om mijn looptechniek te veranderen. De kans zou groot zijn dat ik vanwege die lange afstand weer in de oude modus zou vervallen, vandaar dit alternatief.”

Het mountainbiken viel haar zwaar. ,,Soms ging het goed, daarna viel ik weer in een diep gat. Ik kreeg ook veel last van mijn maag. Heb ik bij een trainingsmaatje in Maasbracht thuis wat gegeten. Kreeg extra kleding en een jas mee, want ik had het erg koud.”

Afgezien

Om vijf uur was de missie voltooid. ,,Ik heb enorm afgezien, maar ben blij dat het is gelukt.” De inspanningen van Smelt hebben 1281 euro opgeleverd. Landelijk staat de teller voor deze triatlon, een initiatief van Maarten van der Weijden, die in 2018 de Elfstedentocht zwom, op ruim 88.000 euro.