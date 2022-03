‘Je mannetje staan? Dat kan een vrouw in de politiek net zo goed’

Wit, grijs, man? Zo ziet het gemiddelde gemeenteraadslid eruit. In geen enkele gemeenteraad in De Langstraat zijn vrouwen in de meerderheid. Maar de nieuwe vrouwelijke generatie politici hoopt deze verkiezingen meer diversiteit te brengen.

Landelijk schommelt het percentage vrouwen in de gemeenteraad rond 30 procent, blijkt uit cijfers van stichting Stem op een Vrouw. In De Langstraat is dat niet anders.

De jongere generatie lijkt meer met gelijkwaardigheid bezig lijkt te zijn dan de generaties ervoor. Ze wil verandering. ,,Het is erg jammer dat vrouwen in de minderheid zijn,” zegt Veerle Joosen (22) uit Waspik. Ze staat op de kandidatenlijst van GroenLinksaf. ,,Er worden betere besluiten genomen als er meer diversiteit is in de gemeenteraad.” Volgens het kandidaat-raadslid wordt er wel veel geroepen dat partijen meer diversiteit willen. ,,Maar als je de kieslijsten ziet, zie je dat niet altijd terug. Er zijn minder vrouwelijke rolmodellen. Ik wil dat meiden die nu geboren worden, straks niet beter weten dan dat vrouwen ook aan de top staan.”

Geen enkele vrouw als lijsttrekker

Dat zal wellicht nog even duren in de gemeente Altena. Geen enkele vrouw staat daar op plek één. ,,Mensen die lokaal stemmen, kijken vooral naar wie ze kennen, denk ik,” zegt Kiara Rentrop (17) uit Almkerk. Ze is kandidaat-raadslid voor CDA Altena. Onlangs maakte ze een profielwerkstuk over de tweede feministische golf en welke invloed die heeft op haar omgeving.

,,Dat er hier geen vrouwelijke lijsttrekkers zijn, laat zien dat de vrouwenemancipatie achterloopt. Mensen zijn conservatiever. Vrouwen durven niet goed naar voren te treden.” Voorbeeld: de SGP, die in de gemeente Altena een redelijk grote partij is. ,,Vrouwen worden actief gemeden. Confronterend is dat.” Haar mede kandidaat-raadslid en partijgenoot Jade Buchholtz (22) uit Dussen deelt die mening. Soms is ze zichzelf bewust van haar positie als vrouw en vraagt ze zich af hoe ze zich staande houdt tussen de vele mannen in haar partij. Waarom partijen moeite lijken te hebben vrouwen te vinden, weet ze niet. ,,Politiek is toch even leuk voor mannen en vrouwen?”

Quote Vrouwen­eman­ci­pa­tie loopt hier achter. Mensen zijn conserva­tie­ver Kiara Rentrop, CDA Altena

Je mannetje staan

De Elshoutse Ilse Kolmans (21), kandidaat-raadslid voor D66 in de gemeente Heusden, heeft daarop een antwoord. Ze studeert Neuroscience in Utrecht, een opleiding die haar onder andere leert ‘hoe de maatschappij invloed heeft op wat je denkt’. ,,Er heersen stereotype denkbeelden. Momshaming bijvoorbeeld. Mijn moeder werkte vroeger fulltime en kreeg vaak de vraag of ze genoeg tijd voor haar kinderen had en of haar man dat oké vond,” zegt ze. ,,Het beeld niet te voldoen als moeder als je ook een carrière hebt, weerhoudt vrouwen ervan om bijvoorbeeld politicus te worden.”

Taal is volgens haar ook belangrijk. ,,Soms erger ik me aan de uitspraak: ‘Je mannetje kunnen staan’. Dat heeft te maken met het feit dat politiek nog als een mannenwereld gezien wordt. Het houdt vooroordelen in stand.”

Gelijkwaardigheid

Liselotte Schoenmakers (20) staat op de kandidatenlijst voor Gemeentebelangen Loon op Zand. Ze is niet bezig met haar positie als vrouw in de politiek. ,,Ik ben opgevoed met het idee dat als je iets wil zeggen, je dat moet doen. Of je nu man, vrouw of iets anders bent. Het zou niet eens meer aan bod moeten komen.”

Op de kieslijst van Gemeentebelangen zijn de eerste vier plekken vergeven aan mannen. Wat ze daarvan vindt? ,,De nummer 1 en 2 zijn een sterk duo vanwege hun ervaring in de gemeente.” Over de plekken van vrouwen durft ze niets te zeggen. ,,Daar hebben we het niet zo over gehad. Ik vind de huidige ontwikkeling naar meer gelijkwaardigheid goed. Want waarom staat een man bovenaan? Mannen en vrouwen hebben toch hetzelfde in te brengen?”