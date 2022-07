Je hoeft niet per se imker te zijn om bijen te helpen met overleven

Brug bij Sprang-Capelle afgesloten? Nou, voor de fietsers niet

SPRANG-CAPELLE - De opknapbeurt van de brug Oude Maasje over het Zuiderkanaal bij Sprang-Capelle is een flinke operatie. Nu de brug tot eind augustus is afgesloten, ligt er zelfs een tijdelijke 'pontonbrug’ naast. Deze is speciaal voor (schoolgaande) fietsers, die nu niet dat hele eind om hoeven te rijden.

4 juli