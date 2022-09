Jan van den Akker kreeg een lintje: ‘We hebben het samen toch maar mooi geflikt’

VLIJMEN - Met een scherp oog voor cijfers bewaakt Jan van den Akker de financiën van verschillende verenigingen in Vlijmen, met in het bijzonder scouting Maurice Flacard. Van oprichting tot een verwoestende brand en het herrijzen van een nieuw clubgebouw: Jan maakte het mee.

Het onaangekondigde bezoek moet maar even wachten, denkt Vlijmenaar Jan van den Akker (74) als hij rustig zijn tanden staat te poetsen. Hij moet immers zo op pad, naar een decoratie. Zachtjes trekt burgemeester Van Hees de voordeur maar weer dicht, want het moet wel een verrassing blijven. Alle familieleden wachten stilletjes in de woonkamer. Eenmaal bij de voordeur is Van den Akker verbijsterd. ,,Ik besefte dat ik een lintje kreeg, maar ook dat iemand de moeite genomen heeft om dat voor mij aan te vragen.”

Erelid

Als vader en bewoner van de wijk Vijfhoeven sluit Van den Akker zich eind jaren zeventig aan bij de wijkwerkgroep voor jeugdactiviteiten. Uit een peiling komt naar voren dat er behoefte is aan een scouting. Samen met hulp van pastoor Nabuurs wordt Scouting Maurice Flacard opgericht, vernoemd naar de achttiende-eeuwse heelmeester die de minderbedeelden in Vlijmen hielp. Begin 1980 betrekt de scouting met veertig leden buurthuis De Korf en zet Van den Akker zich in als penningmeester.

Quote Ik heb volwassen mensen zien huilen. Alles was weg, ook alle aandenken van de kampen die altijd een eervol plekje krijgen Jan van den Akker

Vijf jaar later verhuist de scouting naar het leegstaande schoolgebouw van De Wilgen. ,,Samen met het Liliane Fonds hebben we dit pand aangekocht en met de vrijwilligers helemaal opgeknapt.” Twee jaar later brandt het tot op de grond toe af. ,,Ik heb volwassen mensen zien huilen. Alles was weg, ook alle aandenken van de kampen, die altijd een eervol plekje krijgen.” Binnen enkele dagen wordt er een werkgroep gevormd voor de bouw van een nieuw clubgebouw. Tot het zover is, wijken ze noodgedwongen uit naar De Korf en De Klimop.

Hectische periode

Het verzekeringsgeld investeert de scouting in de nieuwbouw op de huidige locatie aan de Wilhelminastraat. ,,In twee jaar hebben we met vrijwilligers ons clubhuis De Kluster gebouwd. Een Fins gebouw van hout, dat nog helemaal behandeld en geverfd moest worden.”

In september 1989 wordt het nieuwe gebouw officieel geopend door Prins Claus, destijds de beschermheer van scouting Nederland. ,,Het was een hectische periode waarin veel geregeld moest worden. E-mail bestond nog niet, dus alles moest telefonisch of in vergaderingen besproken worden. Bij de opening viel er een last van ons af. Er was veel blijdschap. We hadden het samen toch maar mooi geflikt.”

Rekeningen

In 2000 draagt Van den Akker zijn werkzaamheden over aan zijn dochter Saskia en wordt hij benoemd tot erelid. Het pad langs het scoutinggebouw wordt symbolisch naar hem vernoemd. Een echt afscheid wordt het niet, want de medeoprichter blijft betrokken bij het wel en wee van de scouting. ,,Met nu zo’n 125 leden hebben we in al die jaren honderden kampen georganiseerd en ‘De Kluster’ uitgebreid met een extra lokaal en bergruimte.”

Quote Alles met cijfers onthoud ik, ook de nummerbor­den van collega’s Jan van den Akker

Als penningmeester zet Van den Akker zich daarnaast al sinds de oprichting in voor de Zomerschool, die in de zomerperiode activiteiten voor ouderen organiseert. De overkoepelde vereniging, de Seniorenschool, mag op zijn hulp rekenen. Ook bewaakt hij de financiën van het Collectief Ouderenvervoer Heusden en pluist hij de ritten uit voor de rekeningen naar de instellingen die gebruik maken van de taxidienst.

Dat Van den Akker al ruim 42 jaar zijn talent voor cijfers als vrijwilliger inzet, vindt hij vanzelfsprekend. ,,Ik heb altijd met cijfers gewerkt. Mijn vader was broodventer. Op vrijdagavond zette ik alles wat op de pof gekocht was op een rijtje in een schriftje. Later heb ik tot mijn pensioen bij de Rabobank gewerkt. In Dinther, waar ik tot 1975 werkte, wist ik alle achthonderd rekeningnummers uit mijn hoofd. Ook de nummerborden van collega’s. Alles met cijfers onthoud ik.”

Dat deze inzet nu beloond is met een lintje, maakt hem trots, en zijn vrouw Jeanne eveneens. ,,Jan werkt vooral veel op de achtergrond. Fijn dat dat nu ook gezien wordt.”