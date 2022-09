Inzet voor reuma-patiënt levert hoge koninklijke onderscheiding op: professor Mieke Hazes benoemd tot Ridder

Koude douche voor sportclubs in Waspik, boiler is al weken kapot

WASPIK - Een letterlijke koude douche voor drie sportclubs in Waspik. De boiler in het plaatselijke sportcentrum is al wekenlang kapot, waardoor even warm afspoelen na de training of wedstrijd er niet in zit. En veel hoop dat er snel verbetering komt, is er niet.

25 september