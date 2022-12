Inwoners Loon op Zand kritisch op gemeente, maar ze wonen er wél graag

Nipte voldoende

Inwoners gaven de gemeentelijke dienstverlening een nipte voldoende, 6.1. Dat is lager dan het nationale gemiddelde van 6.8. Ook op andere terreinen geven inwoners van Loon op Zand een lagere beoordeling dan het landelijke beeld, zegen de onderzoekers van I & O. Waardering voor communicatie, zorg voor de leefomgeving en digitale faciliteiten scoren voldoende maar houden niet over. De relatie met de burger, het betrekken van burgers bij plannen, krijgt een 5.7. ,,En is daarmee een belangrijk verbeterpunt.”

Graag wonen

Inwoners zijn over het algemeen tevreden over het groen in de omgeving en de aanwezigheid van winkels, basisscholen en zorgvoorzieningen. Meer dan de helft van de inwoners is actief bij een vereniging. Dit is hoger dan het landelijk percentage en vier op de tien inwoners doet vrijwilligerswerk.