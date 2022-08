Inspiratie nodig? Tuineigenaren in de regio zetten de poort open voor publiek

Werkendam­se ontwikkelt de troosttek­kel, die is er voor grote én kleine tra­nen

WERKENDAM - Na het overlijden van haar moeder merkte de Werkendamse Jessica van Splunter de behoefte aan verbinding. Verbinding zonder veel woorden, die troost biedt en voor iedereen toegankelijk is. Ze vond die in de troosttekkel, die ze is gaan maken. Zodat er voor iedere soort traan een troostend oor is.

10 augustus