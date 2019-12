Inmiddels is ‘Efteling-opa’ Wim (91) zelf een attractie: iedereen wil met hem op de foto

Op deze plekken in Waarden­burg is brand geweest in aanloop naar oud&nieuw

30 december WAARDENBURG - De branden in Waardenburg beginnen steeds eerder. Aanvankelijk was het een nieuwjaarstraditie, maar nu het einde van het jaar nadert, worden er steeds meer meldingen gedaan van brandjes in de dorpen. Voornamelijk van (sloop)auto’s. Hieronder een overzicht dat wordt aangevuld zodra er een nieuwe melding is.