Ineke zorgt al decennialang voor kwetsbare jongeren en ouderen: ‘Als de klik goed is, is het geen moeite’

Tommie Mertens’ politieke avontuur in Waalwijk zit er al snel op, hij wordt wethouder in Geertrui­den­berg

WAALWIJK - D66-fractievoorzitter Tommie Mertens zet alweer een punt achter zijn kortstondige politieke avontuur in Waalwijk. Hij is beoogd wethouder in de gemeente Geertruidenberg, en stapt dus na enkele maanden weer uit de gemeenteraad.

14 juli