In Waalwijk gaan ze voor ruim 8.000 prikken per week: ‘Je moet de risico’s van corona niet onderschatten’

Vallen en opstaan bij wijkje met tiny houses in Sprang-Capelle: ‘De opslag is net een kermis­schiet­tent’

SPRANG-CAPELLE - Het wijkje met tiny houses in Sprang-Capelle kwam er niet zonder slag of stoot. En nu de bouw eindelijk klaar is, roeren klagende huurders zich. Het blijft zo een project van vallen en opstaan. Maar het komt echt goed, zegt de bouwer.

13 september