In Kaatsheuvel komt het stembureau naar je tóé als je oud bent

,,Ik wil CDA stemmen”, zegt een kromme, bejaarde dame achter een rollator tegen de mensen achter een plexiglas afscheiding op een lange tafel in de koffieruimte bij de ingang van Park Vossenberg. Behalve over haar stemgedrag vertelt ze ook honderduit over haar fysieke gebreken. ,,Ik kan niet staan. Mag ik gaan zitten? Hier zit valles in.”

‘Loopt u even mee naar het stemhokje?’

En ze overhandigt een envelop met haar stempas en id aan stembureauvoorzitter Marion van Beek. ,,Ik loop met u mee naar het stemhokje”, zegt Anneke Slik - ook van het stembureau - tegen de dame. ,,Loopt u even mee naar het stemhokje?”, antwoordt deze. Ze blijkt behalve hardhorend ook nog slechtziend, maar Anneke zorgt er 100 procent voor dat het CDA Loon op Zand een stem rijker wordt.” ,,Dat mogen wij als lid van het stembureau”, legt Marion uit.

Het gekke is dat buiten, voor de deur, ook een regulier stembureau staat. Volgens een woordvoerder van de gemeente Loon op Zand is zelfs dat voor veel ouderen letterlijk nog een stap te ver. Vandaar dat mobiele stembureau. Met een busje reizen medewerkers van de gemeente vandaag langs drie ouderencentra, ze stellen binnen schermen op, plaatsen mobiele stemhokjes en zo is de Vossenberg-Binnen gedurende twee uur een ouderenstembureau.

‘Dit hier is allemaal CDA’

,,Dit heeft natuurlijk ook te maken met corona”, verzekert Marion. ,,We dragen ook mondkapjes als we niet achter het scherm zitten.” Van een afstandje is te horen hoe Anneke de hardhorende dame met stemverheffing aan een CDA-stem helpt; ,,Dit hier is allemaal CDA!!!!!”

Helaas moeten ze soms ook streng zijn. ,,Je id mag hooguit vijf jaar verlopen zijn. Wij hadden hier iemand bij wie het tien jaar was. Die hebben we moeten wegsturen.” Daar word je even stil van. Een id die al tien jaar verlopen is? Tien jaar je paspoort nergens meer hebben hoeven laten zien? Niet bij een bank? Niet aan een grens? ,,Eigenlijk heel sneu", vindt ook Marion.

Quote Hoeveel hiervan anders niet zouden hebben gestemd?Misschien wel de helft Marion van Beek, Voorzitter stembureau

Ze heeft ook ervaring bij ‘normale’ stembureaus. ,,Dit is anders. Mensen komen met bankpasjes. Of het pasje van het ziekenhuis.” Een andere kiesgerechtigde vrouw begint al aan tafel haar stembiljet in te vullen. ,,Hoho, dat mag je pas in het hokje doen”, roept Anneke. Ze loopt meteen even mee, want ook deze mevrouw is bijziend.

Vorig jaar zaten Marion en Anneke hier ook voor de Kamerverkiezingen; ,,Toen hadden we hier maar vijf stemmen. Dit jaar is het veel beter gecommuniceerd. Ze telt het aantal uitgebrachte stemmen. Al tien, en we zijn nog maar net minuten bezig."

Vandaag heeft ze al in totaal 186 stemmen verzameld. ,,Hoeveel hiervan anders niet zouden hebben gestemd?Misschien wel de helft.” Onwillekeurig bekruipt je de vraag hoe veel ouderenstemmen er bij elke verkiezing verloren gaan ... Het goede nieuws: Niet in de gemeente Loon op Zand.