In die Waalwijkse Anne Frankboom zit nog volop leven

Nee, eerder dit jaar waren Waalwijk en de Anne Frankboom in het Wandelpark geen gelukkige combinatie. De jonge witte paardenkastanje is een directe nazaat van de boom waarop Anne Frank uitkeek vanuit het Achterhuis. In mei dit jaar vond iemand het nodig om het boompje te vernielen ... drie, vier keer. Resultaat; Waalwijk werd landelijk te kakken gezet, de plaatselijke gemeenschap schaamde zich kapot.