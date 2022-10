In de tuin van de Dijkgaerd leeft Joke Vos nog overal: ‘Alle planten heeft ze er zelf ingezet’

Iedereen komt tot zijn recht tijdens het Altena Streekfes­ti­val: geen competitie, dus heel veel deelnemers

NIEUWENDIJK - Als de laatste tonen hebben geklonken van Around the World in 80 Days en het publiek applaudisseert, steekt dirigent Edwin Matthee zijn duimen op. Hij is tevreden over het optreden van harmonie Kunst na Strijd uit Woudrichem.

16 oktober