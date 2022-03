In de gemeentepolitiek met je ouwe heer: geen knipoogjes of blikken van verstandhouding

De Democratische Midden Partij (DMP) heeft met Kees van Bokhoven (62) en zijn dochter Marlies (34) een zittende wethouder en een aspirant-raadslid in de gelederen. ,,Ik hoop eigenlijk dat Marlies het van mij overneemt”, zegt Kees. ,,Daarom staat zij op plaats acht en ik op negen. Mijn vader, Jos van Bokhoven, was een jaar of vijftien raadslid in Vlijmen, en daarna nog in Heusden. Het zou mooi als ik het estafettestokje aan haar kan doorgeven. Dan zitten er misschien drie opeenvolgende generaties Van Bokhoven in de raad.”