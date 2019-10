Ideeën én koper gezocht voor Theresiakerk Waspik

Man neergescho­ten in Veen, politie houdt zoekactie naar vluchtauto op woonwagen­kamp

18 oktober VEEN - Een man is vrijdagmiddag neergeschoten in Veen. De dader vluchtte met de auto en in de avond hield de politie een zoekactie naar het voertuig op een woonwagenkamp in Vlijmen.