Huis beschadigd door zwaar vuurwerk: Waalwijk is overlast en ‘kat-en-muisspel’ beu

Bewoners van de wijk Bloemenoord werden in de nacht van woensdag op donderdag wakker geschud door een enorme knal. In de Wijnruitstraat bleek rond één uur 's nachts zwaar vuurwerk aangestoken te zijn, waardoor zelfs schade is ontstaan aan een woning.

Kat en muisspel

Het is een bron van ergernis. Al ver voor oud en nieuw klinkt volop geknal. Vooral in Landgoed Driessen is het raak. Vanuit de Waalwijkse politiek is weer nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de vuurwerkoverlast. Politie en boa's houden de komende tijd extra controles bij 'probleemlocaties.’ Maar het is volgens burgemeester Sacha Ausems lastig om mensen op heterdaad te betrappen. ,,Het is een soort kat- en muisspel", stelt ze. Als de politie komt, zijn de daders al vaak weg.