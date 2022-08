Horeca vangt bot met verzet tegen terugkeer fietsers op Markt Waalwijk: ‘Moet het eerst misgaan?’

Het Raadhuis­plein in Waalwijk staat er gekleurd op met de reuzen Blocks of Joy

WAALWIJK - De PetPret-raketten vliegen over het plein. In het doppenzwembad is het dringen geblazen. Het is een gezellige drukte op het PetPretPark op het Waalwijkse Raadhuisplein.

31 juli