Hoogwater-troep blijft hangen in Limburg

Duizenden containers

Dat is goed nieuws voor het gebied benedenstrooms van de Maas. ,,Helaas is de situatie in Limburg totaal anders. Daar is een enorme hoeveelheid troep op de uiterwaarden achtergebleven. Ik denk dat we moeten denken aan duizenden containers vol. Dat varieert van huisraad, caravans, autowrakken, hout en vooral heel veel plastic.”

Natuurmonumenten in onze regio heeft nu in ieder geval de handen vrij om de collega’s in Limburg bij te staan met het opruimen. ,,Gelukkig hebben we ook een heleboel aanmeldingen van mensen die willen komen helpen. Die moeten we bij elkaar brengen. Er is in ieder geval veel animo voor. Dat betekent wel dat daar enige organisatie aan te pas komt. Plus we moeten eventuele acties afstemmen met Rijkswaterstraat.”