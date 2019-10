Hoogbejaarde vrouw wordt na 18 uur gered uit te water geraakte auto in Dussen

Zondag rond 12.00 uur kreeg de politie een melding van de ANWB dat er in Dussen een auto in de sloot lag. De hulpdiensten zijn een kijkje gaan nemen en troffen daar tot hun grote schrik een oude vrouw in het voertuig aan. Ze heeft de hele avond, nacht en ochtend in de auto doorgebracht, wachtend op hulp. Die kwam pas na achttien uur.

Het slachtoffer is uiteindelijk met behulp van de brandweer en ambulancepersoneel uit de auto gehaald. Ze was bij bewustzijn en niet ernstig gewond. Naar eigen zeggen was ze zaterdag rond 18.00 uur van de weg geraakt. Ze had haar telefoon bij zich, maar kon daar vanwege haar benarde positie niet bij.

Het 89-jarige slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en maakt het naar omstandigheden redelijk goed. Haar rijbewijs is ingevorderd in afwachting van een onderzoek naar de rijvaardigheid.