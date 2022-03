Honderden auto’s in de rij om te tanken voor prijs van 20 jaar geleden in Waalwijk: ‘Heb speciaal de wekker gezet’

Ook politiek zet vraagte­kens bij verdwijnen reclamebak­ken in Kaatsheu­vel en Loon op Zand: ‘Onderne­mers hebben het al niet makkelijk’

KAATSHEUVEL - Het verdwijnen van de reclamebakken aan de lantaarnpalen in Kaatsheuvel en Loon op Zand houdt ook de plaatselijke politiek bezig. Het CDA en GemeenteBelangen willen weten waarom de gemeenteraad niet is geïnformeerd en of de gemeente meedenkt over alternatieve reclamemogelijkheden voor de plaatselijke middenstand. ,,Ondernemers hebben het al niet makkelijk in deze coronaperiode", aldus CDA-er Mieke Broeders.

