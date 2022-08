Hoe komt Waalwijk aan zijn raadhuis? En hoe zit het met die kerk aan de Haven? Jos Steemans weet het allemaal

In 1580 werd de Kerk aan de Haven zwaar beschadigd door oorlogshandelingen. Toen de kerk uit zijn as herrees, wilde de pastoor laten zien dat God mooier zou wonen in een katholieke kerk dan in een sober protestantse evenknie. Dus kreeg de kerk een gotisch aanblik. De toren zou de kers op de taart zijn, maar dat feest ging niet door. Stond de kerk op Brabants grondgebied, de toren was nét over de grens gepland. In Holland dus. Holland, protestant pur sang, ging dwarsliggen.

Het is een van de anekdotes die Jos Steemans, gids van het Regionaal Bureau voor Toerisme De Langstraat, donderdag tijdens de anderhalf uur durende Architectuur Rondleiding door hartje Waalwijk opdiepte. Zo’n rondgang is vooral aardig als je triviale feitjes weeft door een verhaal waarin bouwkunde centraal staat. Dat vak verstaat Steemans.

Over de Kerk aan de Haven vertelt de architect over de zwarte gemetselde kruisen in de muren. ,,Die geven aan dat je een ander rechtsgebied bent terechtgekomen. Van Holland in Brabant.” Een grenspaal verwijst daar ook nog eens naar.

In de Van Coothstraat kijken we naar een prachtig modern pand, pal naast Fiorito Bloemwerkers. Dat was er misschien nooit gekomen als gemeentesecretaris Van Liempt zijn zin had gekregen. ,,Voor het bouwen van een nieuw stadhuis werd in 1930 een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Architect Kropholler won het. Niet dankzij de gemeenteraad en het college, want die kozen voor een veel moderner gebouw. Maar de gewone man vond dat helemaal niks, wilde een traditioneel stadhuis. Uiteindelijk is de burgemeester gezwicht voor het volk. Van Liempt, fel voorstander van de moderne architect Jos Klijnen, liet dat ontwerp gebruiken voor de bouw van zijn huis.” Hij maakte het zelf niet meer mee, overleed nog voor de bouw. De weduwe zette dus door.

Kropholler is heel traditioneel. En overdrijven is de architect niet vreemd als Steemans naar de muurankers wijst. ,,Die zijn enorm, veel te groot om te functioneren. Het was om te imponeren: hier is de macht gevestigd, hij ontwierp een stadhuis als een soort burcht.”

De eerste geplaveide straat van Brabant

Ook een aardig weetje: keizer Karel V (1500-1558) bepaalt dat de Grotestraat mag worden geplaveid. ,,Als eerste in Noord-Brabant.” Alle herenhuizen liggen aan de zuidkant van deze straat. ,,Daardoor konden er heel diepe tuinen worden aangelegd. Aan de overzijde kon dat niet, de Winterdijk belemmerde dat.”

Vanaf de Winterdijk zijn er ook rotte kiezen te zien, soms ingestort. Pandjes die vanaf pakweg 1860 door de middenstand zijn gebouw in dammetjes om de groeiende onderklasse – schoenmakers – te huisvesten. ,,Zo goedkoop mogelijk. De halfsteense muren liepen op zolder niet eens door. Je kon zo naar buren lopen.”