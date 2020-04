Hoe houd je afstand in Polenhotel? Extra aandacht voor vele arbeidsmigranten in De Langstraat

Vissen in stads­gracht Heusden geeft afleiding

6 april HEUSDEN - Voor Henk Verstraaten is het vissen in de stadsgrachten van Heusden een goed verzetje. ,,In deze tijden van Sint Corona is het een goede afleiding. Ik zet aan de walkant mijn tentje voor enkele dagen op. De nachten zijn fris, maar overdag is het warm. Ondanks dat ik alleen ben vermaak ik me uitstekend. Ik heb een brandertje bij me. Zo kan ik koffie zetten en mijn eten opwarmen.”