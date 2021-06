Hoe het leven op straat plotseling stopt: markante Waalwijker Rob Hamers overleden

Hamers, geboren en getogen in Waalwijk, was vele jaren dakloos. Na enkele baantjes en een op de klippen gelopen relatie belandde hij uiteindelijk op straat. Hamers was vooral in het centrum of bij het Bloemenoordplein te vinden. Nogal wat Waalwijkers hadden een zwak voor Hamers, maakten een praatje of schoven hem wat eten of geld toe.