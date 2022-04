Hoe de frietkar voor de deur leek te verdwijnen, maar toch bleef

Automobi­lis­te verliest controle en raakt gewond op A59 bij Waalwijk

WAALWIJK - Een automobiliste is zondagnacht op de A59 bij Waalwijk de controle over het stuur kwijtgeraakt. Ze reed vervolgens van de weg af en raakte daarbij gewond. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht.

