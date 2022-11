Hobbyboeren Sprang-Capelle zetten zich schrap tegen ‘hun’ wolf

MET VIDEO Bestelbus in sloot na botsing met vrachtwa­gen in Sprang-Capelle

SPRANG-CAPELLE - Een bestelbus is donderdagmiddag rond 13.20 uur in de sloot beland naast de Bevrijdingsweg in Sprang-Capelle. Dat gebeurde na een botsing met een vrachtwagen. De bestuurder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

17 november