Heusden zoekt tolken voor Oekraïners; in Mariënkroon zit qua vluchtelingen vol

NIEUWKUIJK/VLIJMEN - In abdij Mariënkroon is geen ruimte om meer vluchtelingen uit de Oekraïne op te vangen dan de veertig die in de nacht van maandag op dinsdag zijn aangekomen.

Dat laat de gemeente Heusden weten naar aanleiding van vragen van inwoners die nu thuis vluchtelingen opvangen.

Heusden heeft op haar website en Facebookpagina een aantal vragen en antwoorden geplaatst over de opvang van vluchtelingen. Daarin wordt uitgelegd hoeveel vluchtelingen Heusden moet opvangen en waar dat gebeurt. Naast de veertig plaatsen die nu zijn ingevuld in Abdijhof Mariënkroon, heeft ook de Hervormde Gemeente Doeveren 24 plaatsen beschikbaar gesteld in jeugdcentrum De Crocus. Wanneer daar vluchtelingen arriveren is nog niet bekend.

Meer plaatsen

Volledig scherm Gerard van Meel (l) en Peter Oorthuizen brengen bedden in gereedheid voor de opvang van veertig vluchtelingen in Abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk. © copyright Marc Bolsius Heusden kijkt intussen rond naar andere geschikte opvangplekken, een aantal concrete locaties wordt al onderzocht. De gemeente moet in eerste instantie 69 vluchtelingen een plek bieden, en waarschijnlijk binnenkort nog een keer hetzelfde aantal.

Heusden steunt op zich particuliere initiatieven om vluchtelingen op te vangen, maar wijst inwoners er wel op dat er veel bij komt kijken. Bij de vragen en antwoorden ook uitleg over onder meer het al dan niet moeten inschrijven van mensen, de financiële kant van de zaak en medische zorg. Wie zich wil aanmelden als vrijwilliger, kan digitaal een formulier invullen.

Tolken

De gemeente heeft op dit moment geen kleding of andere materialen nodig, zo laat ze weten. Mocht dat later wel het geval zijn, dan zal Heusden een oproep doen. Waar wel vraag naar is: mensen die Oekraïens spreken, of iemand kennen die die taal machtig is. ,,We horen graag als iemand hulp kan bieden als tolk", aldus een woordvoerster.

Op initiatief van Elvira Smit en Geert Luyendijk, die de vluchtelingen die nu in Mariënkroon zijn in Polen met een bus heeft opgehaald, is via Opvang Oekraïners in Heusden een crowdfunding gestart om geld in te zamelen, om de Oekraïners zo een goede start te geven. Dinsdagmiddag stond de teller op bijna 23.500 euro; het streefbedrag is 50.000 euro.