Heusden weet zelf ook wel, de situatie aan de Drietrompetterstraat is erg vervelend. ‘Laad- en losplaats is zeker niet dé oplossing’

Wat ze dan wel gaat doen? Vooral een oordeel vellen over de vraag of de gemeente Heusden bij het besluit om een laad- en losplaats voor vrachtwagens in de stellen aan de Stadshaven, voldoende rekening heeft gehouden met de belangen van bewoners. Een aantal van hen is het niet eens met dat besluit en wil het liefst dat de Drietrompetterstraat wordt afgesloten voor vrachtverkeer. Dat willen ze al veel langer, maar de gemeente heeft een besluit over dat verzoek steeds uitgesteld. Richard Tewes uit de Drietrompetterstraat vraagt de rechter daarom ook om de gemeente te dwingen een ‘goed onderbouwd besluit’ te nemen.