Heusden ‘redt’ Honsoirde met duwtje in de goede richting: gift van 10.000 euro

Het bestuur van de culturele stichting zou al nadenken over een faillissement, valt in gemeentelijke stukken te lezen. Dat is volgens voorzitter Van Engen wel wat zwaar uitgedrukt. ,,Maar het is wel zo dat we al jaren te maken hebben met hoge structurele lasten en dalende inkomsten. Onze achterban wordt ouder en door de coronamaatregelen is het aantal bezoekers flink gedaald. Eigenlijk hebben we anderhalf jaar lang bijna geen inkomsten hadden, terwijl de kosten doorliepen.”