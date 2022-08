Heusden op weg naar bijna 175 vluchtelingen uit Oekraïne, los van opvang bij particulieren

In de zijvleugel van De Voorste Venne in Drunen wonen op dit moment de meeste vluchtelingen: 41. Verder hebben ze hun weg gevonden naar Abdijhof Mariënkroon in Nieuwkuijk (24), twee woningen in de Pastoor Smoldersstraat (in totaal twaalf) in Vlijmen, drie panden in de Grotestraat in Drunen (dertien, drie en vijf mensen). In jeugdcentrum De Crocus in Doeveren worden momenteel geen Oekraïners opgevangen. Eerder woonden daar tien vluchtelingen, maar die zijn inmiddels allemaal vertrokken. ,,We kwamen daar pas later achter", aldus een woordvoerder van Heusden.