Heusden maakt balans op en blikt vooruit: er zijn nog best wat wensen

Wat ging er de afgelopen vier jaar niet goed



Van der Heijden, Heusden Transparant: ,,De raad heeft te weinig grip op de woningbouw. Zeker in de eerste jaren was de coalitie/het college meer bezig met het zo goed mogelijk verzilveren van haar grondpositie. De bouw van sociale huurwoningen en starterswoningen had veel te weinig aandacht.”

,,Op het gebied van onderhoud is inmiddels duidelijk dat het beleid ‘veilig en heel’ in acht jaar heeft geleid tot een flinke kapitaalvernietiging. Of het nu gaat om wegen, openbaar groen of het gemeentelijk vastgoed. Op al die punten is langdurig bezuinigd. De rekening daarvan krijgen de inwoners gepresenteerd. En het is een gemiste kans dat de hondenbelasting niet is afgeschaft.”