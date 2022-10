Heusden herdenkt bevrijding en Stadhuisramp

Hoge energiekos­ten of niet, de feestver­lich­ting gaat aan. Maar soms wel ietsje korter

DE LANGSTRAAT - De energiekosten lopen op. Kan de feestverlichting in de aanloop naar Sinterklaas en kerst in de winkelstraten dan nog wel aan? De één kort de tijden in, een ander vindt het vooral een discussie voor de bühne. ,,Led-verlichting verbruikt bijna niks.”

26 oktober