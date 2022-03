Heusden hard op zoek naar opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne; iedereen mag helpen

Loon op Zand schakelt hulp in na zes ongelukken in half jaar tijd op ‘veilige kruising’

KAATSHEUVEL - Loon op Zand schakelt een adviesbureau in om te kijken hoe de kruising van de Horst met de nieuwe snelfietsroute in Kaatsheuvel veiliger kan worden gemaakt. De gemeente heeft steeds gezegd dat de kruising veilig is en aan alle eisen voldoet, maar wethouder Jan Brekelmans kan niet anders dan concluderen: ,,De praktijk is anders.”

