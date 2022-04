Heusden gaat voor coalitie van drie, met vijf wethouders. Heusden één valt buiten de boot

Advies informa­teur Augusteijn: laat vier coalitie­par­tij­en Altena verder gaan praten over nieuw akkoord

ALTENA - Er is voldoende vertrouwen tussen CDA, AltenaLokaal, SGP en Progressief Altena om de gesprekken over de formatie van een nieuw college voort te zetten. Informateur Roel Augusteijn schrijft dit in zijn advies aan de gemeenteraad.

31 maart