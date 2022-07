Het Raadhuisplein in Waalwijk staat er gekleurd op met de reuzen Blocks of Joy

Hier laten we op een leuke manier zien wat er allemaal met afval gemaakt kan worden, in dit geval plastic afval

,,Ik werd benaderd door de winkeliers uit Waalwijk of ik iets wilde organiseren tijdens de koopzondag. Dus vandaar dit pop up PetPretPark. Hier laten we op een leuke manier zien wat er allemaal met afval gemaakt kan worden, in dit geval plastic afval. En het is een leuke aanloop bij het plan om een grote circulaire kroonluchter te maken voor de gemeente Waalwijk. Als het goed is wordt deze op 8 oktober onthuld”, vertelt Adriaansen.