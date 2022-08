Het Klavier valt uiteen: ondernemers alleen verder met Bij Anton, rest gebouw terug naar gemeente

Hond dagenlang zonder eten en water achtergela­ten in gemeente Altena, dier in beslag genomen

ALTENA - De politie heeft afgelopen vrijdag een verwaarloosde hond in beslag genomen in de gemeente Altena. Het dier was dagenlang zonder eten en water achtergelaten in de tuin. De 32-jarige eigenaar was niet thuis en krijgt een boete.

