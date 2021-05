Het is weer raak in Waalwijk: vrachtwagenchauffeur rijdt tegen waarschuwingsbalk voor het beruchte viaduct

Geen verrassin­gen meer: brede school Almkerk komt op plek 't Verlaat

18 mei ALMKERK - De raad van Altena stemt unaniem in met de bouw van de brede school in Almkerk op de locatie van ’t Verlaat. Een verrassing is dit niet. Uit eerdere besprekingen werd al duidelijk dat deze locatie de voorkeur heeft boven die van basisschool d’Uylenborch in combinatie met het evenemententerrein.