Het gaat al jaren mis in Veen: ooit 101 cafébezoekers opgepakt voor belagen politie bij nieuwjaarsrellen

In het zorgcen­trum wordt niemand vergeten. ‘Kleine groepjes hebben deze kerst ook charme’

25 december DRUNEN - Het is anders dan anders, door corona. Maar met wat aanpassingen in de vieringen en activiteiten voert een gemoedelijke kerstsfeer toch de boventoon in woonzorgcentrum Zandley in Drunen. ,,Al wordt er best wel­eens gemopperd.”