Henno Timmermans bereid invloed aan te wenden om stoken Veen te stoppen: applaus valt hem ten deel

Eindelijk weer Pleinfesti­val in Kaatsheu­vel: organisa­tie belooft ‘iets heel nieuws’

KAATSHEUVEL - Na twee jaar afgelasting, kan het nu weer in de agenda: het Pleinfestival in Kaatsheuvel. Eind mei vier dagen lang. De organisatie kan niet wachten: ,,Iedereen staat te popelen. En op donderdagavond gaan we ook nog eens iets heel nieuws doen. Nog nooit vertoond in Kaatsheuvel.”

11 maart