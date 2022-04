Heemschut boos op Loon op Zand: erfgoedvereniging wacht al anderhalf jaar op antwoord

Waalwijkse windmolens ook niet te dicht bij dorpen van de 'buren’: oproep vindt gehoor

WAALWIJK/DOEVEREN - De plaatsing van nieuwe windmolens op Waalwijks grondbeleid mag ook in buurgemeenten niet leiden tot (te) veel overlast. Een groep inwoners in omliggende dorpen in Heusden en Altena maakt zich ongerust over de afstand van de toekomstige turbines tot de woning. Waalwijk hoopt die zorgen voor een deel weg te nemen.

12 april