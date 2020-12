Heeft de noodverordening het gewenste effect? Politie stuurt auto's weg op toegangswegen Veen

Op straat is het vooralsnog rustig in Veen. Geen voorbereidingen voor een nieuwe brandhaard of grote groepen mensen op straat. Nee het is, zeker in vergelijking met de afgelopen dagen, zeer stil. Of dat zo blijft moet later blijken.

De politie surveilleert zondagavond hier en daar om een oogje in het zeil te houden. Daarnaast vliegt een politiehelikopter rondjes boven het dorp. Op een aantal plekken worden groepjes mensen aangesproken door agenten en ook bij de toegangswegen, zelfs polderwegen, worden auto's gecontroleerd.

Op de Witboomstraat, waar vaak autowrakken in brand zijn gestoken, werden de gegevens genoteerd van een groepje jongeren, die daarna vertrokken. Het valt daar op dat nog enkele roetsporen van de eerdere branden in het wegdek gebrand staan.

Orde op zaken

Maarten Brink, voorzitter van Politievakbond ACP, laat via Twitter weten dat hij het ‘goed vindt om te zien dat er orde op zaken wordt gesteld na dagen van onrust'. Een incident waarbij al dan niet doelbewust vuurwerk naar hulpverleners werd gegooid, was eerder deze week reden voor Brink om fel uit te halen naar de daders. ‘Dit tuig heeft geen enkel ontzag voor regels en gezag. Zij doen waar ze zelf zin in hebben en vertonen ieder jaar weer crimineel gedrag, waardoor politie en brandweer zwaar in moeten zetten. Compleet idioot en verwerpelijk.’

Noodverordening

Na meerdere onrustige nachten in het dorp in de gemeente Altena besloot de burgemeester om een noodverordening in te stellen. Wie met meer dan twee personen op straat samenschoolt kan op een fikse boete of celstraf rekenen. Ook worden mensen van buiten Veen uit het dorp geweerd.

Geen nieuw wrak op de Witboomstraat, maar nog wel de asresten van een aantal eerdere branden.

Voorlopig is het nog rustig op straat in Veen (21.00 uur).

