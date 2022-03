Hebben scholieren dé oplossing voor berucht Waalwijks viaduct waar trucks zich steeds klem rijden?

Zolang de oorlog duurt hijst Dirk de Oekraïense én Nederland­se vlag voor zijn Viktoriia

SPRANG-CAPELLE - De vraag naar Oekraïense vlaggen groeit in een rap tempo nu de oorlog met Rusland in volle gang is. Bij Nieuwenhuizen Vlaggen & Masten, een specialist uit Sprang-Capelle, is dat duidelijk merkbaar. Het roept een dubbel gevoel op bij de eigenaren John en Esselyne Nieuwenhuizen. „We hopen dat deze ellende zo snel mogelijk voorbij is.”

5 maart