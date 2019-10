Havik doodt eekhoorn op unieke wijze, live voor de lens van fotograaf Jan Verhoeven

Update Casino Admiral in Waalwijk hoopt vandaag nog open te gaan na ramkraak

10:42 WAALWIJK - Donderdagmorgen, rond 04.00 uur, vond bij casino Admiral in Waalwijk een ramkraak plaats. Over de schade en of er geld is buitgemaakt kon Jurriaan Knol, marketing- en communicatiemanager van Novomatic Netherlands, donderdagmorgen nog niets zeggen. ,,Dat wordt op dit moment nog uitgezocht. En we wachten eerst tot de politie klaar is met het onderzoek.”