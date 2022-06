Haventje van Heusden het decor van Swim to Fight Cancer

HEUSDEN - Plezierbootjes hebben het in de havens van Heusden voor het zeggen. Logisch: daar zijn havens voor. Maar op 18 september ligt dat een slag anders. Dan zijn de Rijksvluchthaven en het haventje hartje Heusden het domein van zwemmers. Die dag wordt onder auspiciën van Lionsclub Heusden voor de eerste keer Swim to Fight Cancer Heusden De Langstraat gehouden.

Twee jaar geleden kaartte Edwin Bouman, eigenaar van WOT! Promotions, het al een keer aan bij de Lionsclub. Dat kreeg een enthousiast onthaal, daarna kwam corona. Maar wat in het vat zit verzuurt natuurlijk niet.

Lionsclub Heusden probeert zo veel mogelijk bedrijven warm te maken voor Swim to Fight Cancer, waarvan burgemeester Willemijn van Hees ambassadrice is. Zo was een drie weken geleden de aftrap bij voetbalvereniging Haarsteeg, in aanloop naar de derby tegen RKDVC. ,,Toen is er een pitch geweest voor sponsors van de club”, zegt Hans Fiedeldeij, samen met Wouter Gommers projectleider van dit evenement.

En op kosten van een gulle ondernemer mochten we geïnteresseerde sponsors meenemen naar de wedstrijd van RKC Waalwijk tegen Heracles. Ideaal om er andere ondernemers te ontmoeten en warm te maken voor ons evenement. Het was een succes. Daarnaast gaan we bedrijven individueel benaderen.” Al met al hoopt Fiedeldeij dat er 80.000 tot 100.000 euro kan worden gedoneerd aan het KWF. ,,Dat geld zal komen van de zwemmers zelf, die gaan op zoek naar donateurs.”

Mooier decor is er niet

Fiedeldeij verwacht dat het een heel succesvol evenement wordt. ,,Zwemmen in Heusden, een mooier decor is er niet. Daar wil je bij zijn, lijkt me.” Maar er liggen voor de organisatie behoorlijk wat uitdagingen. Vergunningen verkrijgen is werk van de heel lange adem. ,,We zwemmen deels in de Bergsche Maas en de havens moeten voor bootjes worden afgesloten, dus moet je in gesprek met Rijkswaterstaat. Voor de kleine Stadshaven zelf moet je bij de gemeente zijn. Ook wordt de kwaliteit van het water gecontroleerd door het Waterschap. Kortom, heel veel papierwerk. Maar het komt goed.”

En vrijwilligers, dat is bij veel grote evenementen ook een zorgenkind. Zie de 80 van de Langstraat, dat wellicht niet door kan gaan. “Niet bij ons, we hebben er al veertig. Weinig voor hoeven te doen, ze zijn aangestoken door dit idee: iets moois neerzetten waar een goed doel achter zit.”

Swim to Fight Cancer in Heusden is pas echt geslaagd als elke zwemmer na twee kilometer (volwassenen) of 500 meter (kinderen) de Vismarkt heeft bereikt. “Veiligheid staat op één.” Daar zal Reddingsbrigade ’s-Hertogenbosch op toezien.

Voor meer informatie: swimheusdendelangstraat.nl