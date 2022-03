Hart van Drunen stopt ermee; eind mei klinkt Papa Chico voor het laatst ...

video Bossche­naar gewond bij steekpar­tij in woning Waalwijk, man uit Sprang-Capelle (50) aangehou­den

WAALWIJK - Bij een steekpartij in een woning aan de Looierij in Waalwijk raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag een man uit Den Bosch gewond. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een 50-jarige man uit Sprang-Capelle is aangehouden.

19 maart