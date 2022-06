Grote zorgen over dreigende kostenexplosie megaplan voor De Langstraat; politiek sluit aanpassingen niet uit

Tot nu toe werd uitgegaan van ruim 128 miljoen euro, al flink meer dan de ongeveer 105 miljoen toen de provincie in juni 2018 het ingrijpende plan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat vaststelde. Recent werd gewaarschuwd voor een nieuwe ‘forse’ stijging vanwege de oorlog in Oekraïne en stijgende bouwkosten; nu is ‘fors’ vertaald in een concreet bedrag. Overigens: Waalwijk en Heusden betalen elk een kwart van de kosten.