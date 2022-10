Grote verbazing over toch weer een nieuw plan voor woningbouw op terrein Villaforte

WOUDRICHEM - De stichting Respectvolle Ontwikkeling Hoge Maasdijk(ROHM) is buitengewoon verbaasd dat er toch weer een plan is om op de locatie van Villaforte aan de Hoge Maasdijk in Woudrichem huizen te bouwen.

Anneke van Walree vertelde dat tijdens de talkshow MAAS! in het Arsenaal. De stichting is verbaasd omdat de Raad van State vorig jaar zomer om meerdere redenen bouwplan Op ’t Loev, op deze locatie had afgeschoten.

Het zou nu gaan om een plan met zeventig woningen met minder hoogbouw. Van Walree had verwacht dat, als er al een nieuw plan zou komen, de inwoners daarbij betrokken zouden worden. Dat is tot op heden niet gebeurd.

‘Niet meer nodig’

Van Walree vroeg zich af waarom niet naar alternatieven gekeken is. Daarbij herhaalde ze nog eens de argumenten die voor de Raad van State reden waren een streep door het plan te halen, zoals de status van Unesco Werelderfgoed en het buitendijks bouwen. ,,Het kan heel anders worden aangepakt. De locatie vraagt om een bijzondere bestemming. En de locatie is ook niet meer nodig voor woningbouw, omdat daarvoor inmiddels al een andere bouwlocatie in Woudrichem in beeld is.”

Haar vragen waren gericht aan wethouder Anneloes van Hunnik (PA). Die hield zich op de vlakte in haar reactie omdat niet zij, maar haar collega Shah Sheikkariem (AL) over deze kwestie gaat. Ze gaf wel aan dat komende week het plan in het college ter sprake komt. De huidige bebouwing vindt ze niet mooi. ,,Het is aan mij te kijken of het nieuwe plan past bij het cultureel erfgoed van de vesting. Er moet een balans tussen de verschillende belangen worden gezocht.”

Van Hunnik kan zich best voorstellen dat er ‘iets moois, iets innovatiefs, op de locatie kan’. Ze liet ze nog verleiden tot het geven van een reactie op het plan Op ’t Loev. ,,Ik kan me voorstellen dat het niet passend is in dit gebied.”