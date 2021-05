Grote groep mensen kijkt toe hoe sloopauto volledig uitbrandt op beruchte kruising in Veen

Nog even wat zaken op een rij: plan voor aanpak problemen rotonde Wijk en Aalburg en kruising Heesbeen in de maak

17 mei WIJK EN AALBURG/HEESBEEN - Deze zomer komt de provincie met een voorstel om iets te doen aan de verkeersproblemen die zich met name in de spits voordoen rond de rotonde ‘Kromme Nol’ in Wijk en Aalburg. Ook de situatie bij de kruising N267-Heesbeen, iets verderop wordt daarbij betrokken. In het laatste geval wordt gedacht aan een rotonde of verkeerslichten.